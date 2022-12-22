Школьника убило упавшим с крыши снегом

Ребенок в Подмосковье погиб из-за схода снега с крыши. О несчастном случае сообщил Telegram-канал «112».

Трагедия произошла в деревне Захарково Красногорского района Московской области.

С крыши на 13-летнего мальчика упала глыба снега, он погиб на месте. Когда приехала бригада скорой помощи, врачи вынуждены были констатировать смерть. Проверку по данному факту ведут следователи. // фото: freepik.com