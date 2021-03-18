Школьник выжил после падения с 25 этажа на припаркованный автомобиль

Сегодня утром ребенок выпал с общего балкона 25 этажа в Новочебоксарске, сообщает РИА Новости. Данные в федеральных СМИ несколько расходятся, некоторые сообщают о падении несовершеннолетнего с 23 этажа, другие – 25.

Инцидент произошел на улице Винокурова. Одиннадцатилетний мальчик приземлился на «Газель». Ребенок выжил. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас врачи борются за его жизнь. Случившимся заинтересовались следователи.

По сообщению Nation-news.ru, школьник сбежал с уроков. В подъезд дома он попал, так как дверь была открыта. На крыше припаркованного автомобиля школьника увидели местные жители.

Ранее в феврале девушка упала с 16-го этажа жилого дома в Москве и осталась жива. Она приземлилась на заснеженный козырек подъезда. (фото lenta.ru)