Школьница умерла во сне в Петербурге

В Санкт-Петербурге ребенок умер во сне. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, трагедия случилась в поселке Шушары. Девочка легла спать, а утром мать не смогла ее разбудить. Женщина заметила, что ее дочь холодная и не дышит.

Прибывшие врачи констатировали смерть школьницы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося. // Фото «Петрозаводск говорит»