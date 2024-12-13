Россиян предупредили о мошенничестве с лайками в Telegram

В мессенджере россиянам предлагают заработать на лайках, но это обман. В Telegram жулики под видом сотрудников «Яндекса» предлагают легкий заработок. Якобы за то, что пользователь поставит «сердечко» товарам на платформе, ему заплатят. За пять лайков обещают по 400 рублей, сообщает РИА Новости.

При этом мошенники спрашивают о возрасте пользователя и обещают связаться с ним через менеджер для последующих инструкций. Для большой убедительности в первый день пользователю переводят небольшую сумму за выполненное задание и предлагают продолжить сотрудничество. В следующий раз предлагают выполнить несколько заданий. В частности, выкупить какой-то товар в онлайн-магазине, сделав перевод на карту и скинув скриншот, при этом деньги обещают вернуть. Но в итоге человек просто теряет свои средства.

Россиянам рекомендуют критически относиться к щедрым предложениям легких денег, не переходить по ссылкам в сообщениях и обращать внимание, куда просят сделать перевод.

«Если купить товар в онлайн-магазине предлагается путем перевода денег частному лицу – это должно насторожить», - отмечают в «Лаборатории Касперского». // фото freepik.com