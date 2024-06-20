Школе в поселке Панозеро окажут дополнительную поддержку

Школе в поселке ПанозероКемского района окажут дополнительную организационную и методическую поддержку. Об этом сообщается в паблике Минобразования Карелии.

20 июня в Панозерской школе прошло совещание, в котором участвовали родители обучающихся, а также представители районной администрации, педагоги, депутаты и первый замминистра образования республики Наталья Кармазина. На встрече обсудили доступ учащихся к качественному образованию и создание дополнительных возможностей для их развития.

По итогам совещания принято решение о методической и организационной поддержке Панозерской школы. Благодаря взаимодействию с кемскими образовательными организациями педагоги смогут повышать квалификацию, а ребята – получать более полные знания и готовиться к поступлению и выбору будущей профессии.

Вместе с Администрацией мы проработаем возможности различных форм образовательного процесса для детей из малокомплектных школ района. Это позволит добиться более высокого качества образования детей, а также способствовать их социализации,

– отметила Наталья Кармазина.

Панозерская школа находится в 100 километрах от Кеми. В здании 1971 года постройки обучаются семь школьников, это ученики 5-9 классов.