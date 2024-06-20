Карельские медики отметили профессиональный праздник по-спортивному

В День медицинского работника сотрудники больницы сменили белые халаты на экипировку для сплава по реке. Путешествие медицинского персонала в праздничный день получилось эмоциональным и незабываемым.

Два рафта отчаянных женщин и мужчин прошли восемь километров по реке Шуя вдоль живописных берегов. Вкусный обед, чай на костре, разные вкусняшки, волейбол, бадминтон…

Место, где образуется перепад уровня воды в реке, отважные путешественники проплыли на рафтах с приключениями и восторгом. В следующем году медики решили отметить День медицинского работника также, на реке Шуя, сплавляясь по порогам.

— Постараемся не забыть гитару, — добавила главный врач Пряжинской районной больницы Валентина Рябова.

Люди в белых халатах 24 часа в сутки спасают, лечат тела и души, исцеляют тяжелых больных.

Пряжинская больница по праву считается уникальной. В ней находится самое большое реабилитационное отделение в Карелии и работают настоящие профессионалы, любящие свое дело. // фото сообщества ГБУЗ Пряжинская ЦРБ