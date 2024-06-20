Жители карельского села выступили против завоза рыбного силоса на поля

Текст: Алина Гапеева, фото: Наталья Антонова

Ведлозеро столкнулось с новой проблемой. На этот раз дружный народ восстал против завоза агрохимиката под названием «Агроморе» из Мурманской области на находящееся неподалеку от села Финское болото (Ruočin suo. — Карельское название).

Активисты и неравнодушные жители карельского поселка пригласили на встречу в Дом карельского языка директора акционерного общества «Совхоз «Ведлозерский» Федора Александровича Шпета. Людей беспокоит, что удобрения — рыбный силос — используются для взращивания кормовой базы на сельскохозяйственных угодьях предприятия.

«У совхоза есть план в этом году освоить 25 га (само болото около 700 га) с помощью залива удобрения, дальнейшего известкования и дискования»,

— пишут ведлозерцы в сообществе «С.С.С.Р._ Актив села Ведлозеро».

Поясню, рыбный силос «Агроморе» является жидким продуктом, изготовленным из цельной рыбы или ее частей, которые разжижаются под действием природных ферментов при добавлении муравьиной кислоты. На данный продукт имеются заключения лабораторных исследований, подтверждающие соответствие продукта санитарно-эпидемиологическим, экологическим и гигиеническим требованиям.

Директор совхоза предоставил возмущенному народу документы о госрегистрации агрохимиката-консерванта и проведенных испытаниях. Однако бывших специалистов совхоза, проработавших на предприятии десятилетиями, смущает недостаток информации о содержимом в бочках, которые завозят на Финское болото. Активистов интересует, есть ли острая производственная необходимость у совхоза для проведения этих мероприятий?

Беспокойство местных жителей вполне объяснимо, ведь они приложили уже немало сил, чтобы найти выход из экологического тупика, которое нависло над озером Ведлозеро. Выходит, что все усилия, приложенные по спасению водоема, напрасны?

«Поблизости есть пустующие земли под рекультивацию. Зачем использовать открытое болото, магистральные каналы которого в результате мелиорации в 80-х годах ведут в речки Нялма и Лидма, Корбинаволок, озеро Ведлозеро и, соответственно, через речку Видлица в Ладогу? Это сильнейший консервант, содержание которого нам неизвестно», — звучали на собрании вопросы от местного населения.

Тем не менее Министерство сельского и рыбного хозяйства РК на своей страничке «ВКонтакте» дает разъяснения:

«В целях испытания «Агроморе» вносился в почву на площадях Всероссийского научно-исследовательского института агрохимии в Московской области. По итогам такого применения зафиксированы рост продуктивности яровой пшеницы и улучшение биометрических показателей картофеля. В экспертном заключении отмечается, что в Госкаталоге разрешенных к применению в России агрохимикатов уже имеется близкое по составу компонентов органическое удобрение «Био-Марэ». Сделан вывод, что агрохимикат соответствует стандартам и рекомендован для регистрации сроком на 10 лет для использования в сельхозпроизводстве. «Агроморе» вносится также на посевные площади совхоза «Толвуйский» в ограниченном количестве с соблюдением необходимой технологии. После внесения удобрения происходит его заделка в почву с помощью механизированной техники, в связи с чем попадание гидролизата в водные объекты исключается».

Но жители Карелии помнят, какой скандал разгорелся в Заонежье в связи с использованием удобрения из рыбного силоса. Еще в 2021 году экс-министр сельского хозяйства Карелии Лабинов, которого сейчас судят за 10-миллионную взятку, распорядился завозить на заонежские поля сомнительные «удобрения» – «рыбный силос» «Агроморе». «Я не просто разрешил, я дал команду привезти. Ничего плохого в этом нет…», — говорил тогда Лабинов.

Тогда эти слова не удовлетворили общественность, дурно пахнущее удобрение вызвало многочисленные протесты жителей полуострова. В октябре прошлого года прокуратура Республики Карелия провела расследование в отношении АО «Совхоз Толвуйский», в результате которого были обнаружены серьезные нарушения в области использования агрохимикатов. «В частности, речь шла об использовании агрохимиката «Агроморе», который до недавнего времени не был включен в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации», -—сообщало надзорное ведомство.

«Где экологи? Где разрешения, что такое удобрение можно использовать на Финском болоте? Если можно, то сколько? Сколько тонн? Сейчас это выглядит не более как утилизация производственных отходов. На болоте кислая почва, а муравьиная кислота, используемая для консервации рыбных отходов, еще больше его закислит!»

— не соглашаются люди.

«Быстрая большая трава — это вовсе не результат. На химии она пойдет, и так же быстро отойдет. И, главное, что на и так кислых болотах кислоту не повышают, а снижают известкованием, — комментирует бывшие совхозные агрономы. – Рыбный силос разбрасывают по полям Финского болота уже вовсю, не остановить. Как тошно от того, что руководству все равно».

Валентина Федоровна Нифантьева, агрохимик совхоза «Ведлозерский», второй агроном, мелиоратор в 1970-1990-е годы, на встрече заметила, что сертификат ей ни о чем не говорит, она не знает, что завозится на поля , но знает, что Финское болото – это основное урочище совхоза.

«Там почти 700 гектаров сельскохозяйственных земель. Земли осушены открытой сетью, и четко можно сказать: то, что делается с химией на Финском болоте, — катастрофа. Эти земли так не улучшаются, к ним надо относиться совершенно по-другому. Даже обычная дедовская методика помогла бы привести в порядок эти земли. Химия сжигает пахотную землю. Там будет военный полигон – это мое личное мнение. К этому вопросу надо очень серьезно отнестись. В свое время мы работали с консервантами, ядохимикатами, но у нас были такие жесткие ограничения на Финском болоте Мы отчитывались за каждую бочку… Я тридцать лет отработала в совхозе, и под расстрелом не согласилась бы на такую глупость».

Все же на эмоциональной встрече ведлозерцам удалось договориться, что руководитель предприятия подготовит для жителей села дополнительную информацию в письменном виде. Жители села Ведлозеро надеются, что контролирующие природоохранное законодательство структуры обратят внимание на этот факт и завоз агрохимиката может быть приостановлен.

Хорошо бы, но как показывает практика, остановить завоз дурнопахнущего удобрения из отходов форелевого производства Мурманской области очень сложно, даже несмотря на то, что, по данным «Россельхознадзора», в пробах, взятых с заонежских полей, где разлили «Агроморе», обнаружено загрязнение почвы патогенными энтеробактериями (энтерококки, бактерии группы кишечной палочки) на глубине 0-5 и 5-20 см. Помимо микробиологического загрязнения в почве зафиксировано превышение ориентировочно допустимых концентраций меди, мышьяка, свинца, никеля и цинка.

Видимо, кому-то выгоден этот рыбный силос. Он воняет, но деньги не пахнут...