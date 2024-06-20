20 июня 2024, 18:28
Очередные гаражи отправлены под снос в Петрозаводске
Владельцам незаконно установленных объектов велели убрать их до 5 июля
Мэрия Петрозаводска отправила под снос еще несколько гаражей. Об этом говорится в сообщении на сайте мэрии.
Так, демонтажу подлежат объекты, самовольно установленные в районе дома №18 по улице Беломорской, а также в районе Родникового переулка на берегу Онежского озера.
Владельцы конструкций должны освободить незаконно занятые земельные участки до 5 июля. // Фото «Петрозаводск говорит»