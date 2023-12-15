Шиномонтаж в Петрозаводске снесут до Нового года

Владельца шиномонтажа в Петрозаводске просят демонтировать его. Это нужно сделать до 29 декабря, иначе объект снесут принудительно, сообщили в пресс-службе мэрии.

Дело в том, что конструкция стоит на муниципальной земле, разрешения на установку не давали. Поэтому шиномонтаж уберут с принадлежащего городу земельного участка.

Добровольно убрать самострой можно до указанного срока, иначе снос обойдется дороже. Речь идет о конструкции около дома №4 по Курганскому проезду. // фото: администрация Петрозаводска