Шесть человек погибли и восемь пострадали в ночном ДТП на трассе А-30

При столкновении двух автомобилей на трассе в Самарской области погибли шестеро и еще восемь человек попали в больницу. Страшное ДТП произошло в ночь на вторник, 27 июня, сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по региону.

Изначально сообщалось о пяти погибших и шести пострадавших, потом число жертв увеличилось, количество раненых тоже уточнили.

Столкнулись Hyundai Elantra и Honda Stepwgn. Они врезались друг в друга на 110-м километре автодороги А-300, это было примерно в 01:30. Оба автомобиля превратились в груду металла. // фото: ГИБДД Самарской области/ВКонтакте