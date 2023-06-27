27 июня 2023, 08:58
Посетителей торгового заведения в Кондопоге пугал агрессивный мужчина
Утихомирить разбушевавшегося дебошира сразу не смог даже наряд силовиков
Пьяный мужчина в одном из торговых заведений Кондопоги перепугал посетителей. Он дебоширил 25 июня вечером, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Неизвестный агрессивно себя вел, матерился, персонал нажал тревожную кнопку. Даже когда прибыла группа задержания, но даже в присутствии росгвардейцев мужчина отказался прекратить свои противоправные действия.
В итоге 30-летнего местного жителя передали полицейским для дальнейшего разбирательства. // фото: Росгвардия