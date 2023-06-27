Посетителей торгового заведения в Кондопоге пугал агрессивный мужчина

Пьяный мужчина в одном из торговых заведений Кондопоги перепугал посетителей. Он дебоширил 25 июня вечером, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Неизвестный агрессивно себя вел, матерился, персонал нажал тревожную кнопку. Даже когда прибыла группа задержания, но даже в присутствии росгвардейцев мужчина отказался прекратить свои противоправные действия.

В итоге 30-летнего местного жителя передали полицейским для дальнейшего разбирательства. // фото: Росгвардия