27 июня 2023, 08:58
Происшествия

Посетителей торгового заведения в Кондопоге пугал агрессивный мужчина

Утихомирить разбушевавшегося дебошира сразу не смог даже наряд силовиков

Пьяный мужчина в одном из торговых заведений Кондопоги перепугал посетителей. Он дебоширил 25 июня вечером, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Неизвестный агрессивно себя вел, матерился, персонал нажал тревожную кнопку. Даже когда прибыла группа задержания, но даже в присутствии росгвардейцев мужчина отказался прекратить свои противоправные действия.

В итоге 30-летнего местного жителя передали полицейским для дальнейшего разбирательства. // фото: Росгвардия

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Метки: 
новости Карелии
Кондопога
Дебошир