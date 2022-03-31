31 марта 2022, 19:39
Схема движения транспорта на площади Кирова изменится
Соревнования спасателей сделают главную площадь Петрозаводска пешеходной
Завтра, 1 апреля, с 8 утра изменится схема движения транспорта на площади Кирова. Об этом сообщает мэрия Петрозаводска.
Въезд на площадь с улицы Правды будет запрещен. Это связано с обеспечением безопасности при проведении массового мероприятия.
По сообщению МЧС, завтра на площади Кирова стартуют соревнования среди спасателей. Ограничение движения будет действовать до 18:00 2 апреля.
Администрация города просит водителей быть внимательными и руководствоваться Правилами дорожного движения. Фото pixabay.com/Alexas_Fotos