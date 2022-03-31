Петрозаводск ведет переговоры по троллейбусам с Санкт-Петербургом

Власти Петрозаводска ведут переговоры по поставкам троллейбусов с Санкт-Петербургом. Об этом рассказал глава карельской столицы Владимир Любарский.

Как отметил градоначальник, петербургские троллейбусы зарекомендовали себя в карельской столице неплохо, чего нельзя сказать о транспорте, который пришел из Москвы. Подробности переговоров градоначальник не сообщил, но пообещал держать горожан в курсе.

Любарский также напомнил, что уже завтра на улицы города выйдут первые пять новых троллейбусов, поступивших в Петрозаводск из Вологды. Они начнут работу на маршруте №1, поскольку он самый длинный и востребованный. Еще пять новых троллейбусов выйдут на другие маршруты в течение апреля.

Оставшие по контракту шесть новых машин должны быть поставлены из Вологды до конца июня.

Напомним также, что с завтрашнего дня троллейбусы №3 и 6 в Петрозаводске возвращаются к своим первоначальным маршрутам. Поменяется и маршрут троллейбуса №5. Фото со страницы Владимира Любарского / vk.com