ЕГЭ по китайскому языку впервые сдали в Карелии

Сегодня в Карелии состоялись очередные экзамены досрочного периода ЕГЭ. Испытания проходили 13 выпускников прошлых лет, сообщает пресс-служба министерства образования и спорта РК.

Этот день стал знаменательным по той причине, что впервые в Карелии выпускник написал ЕГЭ по китайскому языку. Эта дисциплина появилась в программе госэкзамена в 2019 году, но за три года никто в нашей республике не пожелал сдавать китайский. Сегодня экзамен написала Виктория Маковенко.

«Готовилась дома, онлайн с преподавателем. Так как я музыкант, подготовка к аудированию далась мне проще, чем грамматика. В дальнейшем я планирую поступить в университет и продолжить изучать китайский язык. Надеюсь, что я хорошо справилась с экзаменационными заданиями!», - поделилась впечатлениями Виктория.

Следующим этапом досрочного ЕГЭ по иностранным языкам станет устная часть экзамена, которая пройдет 1 апреля. Результаты опубликуют не позднее 15 апреля. 4 апреля состоится экзамен по информатике и ИКТ, а 7 апреля - по обществознанию и биологии. Фото pixabay.com/TheDigitalArtist