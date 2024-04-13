Шелтозерцы вызвали полицию из-за лесозаготовительной техники в бору

Лесозаготовительная техника заехала в сосновый бор, который пытаются отстоять от вырубок жители вепсского села Шелтозеро. По сообщению телеграм-канала From Karelia with freedom, сельские активисты вызвали полицию.

Накануне власти Прионежского района сообщили о проведении выездного совещания у границ участка предполагаемой вырубки.

«Кадастровым инженером определены границы участка объекта культурного наследия «Шелтозерский берег». Администрацией Прионежского района в адрес собственника участка выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований использования земельного участка. По запросу природоохранной прокуратуры на проверку направлены фотоматериалы и необходимые документы»,

- сообщали в паблике администрации.

Напомним, жители вепсского села выступают против вырубки соснового бора, где у предпринимателя Вячеслава Горбачева находится в собственности большой земельный участок. Они узнали, что для строительства туристической базы предполагается вырубить значительную территорию и начали обращаться в различные инстанции, чтобы не допустить уничтожения любимого места отдыха.

Владелец участка подал в суд на одну из активисток о защите чести, достоинства и деловой репутации. // фото из телеграм-канала From Karelia with freedom