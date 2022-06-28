28 июня 2022, 10:48
Политика

Шандалович встретился с председателем общества белорусов в Карелии

На этой неделе делегация Законодательного собрания Карелии отправится на IX Форум регионов Беларуси и России, который пройдет с 30 июня по 1 июля в Гродно

Накануне рабочей поездки встретились с председателем Национально-культурной автономии белорусов Карелии Светланой Евгеньевной Барташевич. Спикер парламента отметил, что Карелию и Беларусь связывают давние дружеские взаимоотношения. У многих жителей нашей республики есть белорусские корни.

В Карелии национально-культурная автономии белорусов активно занимается популяризацией белорусской культуры, помогает установлению связей между карельским и белорусским бизнесом.

 

 

Элиссан Шандалович обсудил со Светланой Барташевич вопросы, которые сейчас могли бы быть наиболее интересны обеим республикам. В частности, говорили о сотрудничестве карельских и белорусских производителей в контексте импортозамещения, возможности организации в Беларуси отдыха для карельских детей, а также постковидной реабилитации. Светлана Евгеньевна поддержала такую заинтересованность, сообщив, что по поводу организации отдыха уже есть предложение от Брестской области.

 

Постараемся проработать вопросы на месте,

- отметил спикер карельского парламента.
 

В свою очередь председатель культурной автономии обратила внимание на необходимость усилить межкультурный обмен между Карелией и Беларусью. Элиссан Шандалович полностью поддержал предложение, подчеркнув, что крепкие связи между странами – это не только экономические интересы, это еще и простые человеческие отношения, основанные на взаимном уважении, прочных узах славянских традиций, общем героическом прошлом.

 

 

Обязательно встретимся со Светланой Евгеньевной еще раз по итогам форума,

- подытожил Элиссан Шандалович.

 

 

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Метки: 
ЗС РК
элиссан шандалович
Светлана Барташевич
Спикер карельского парламента
Общество белорусов в Карелии