Шандалович встретился с председателем общества белорусов в Карелии

Накануне рабочей поездки встретились с председателем Национально-культурной автономии белорусов Карелии Светланой Евгеньевной Барташевич. Спикер парламента отметил, что Карелию и Беларусь связывают давние дружеские взаимоотношения. У многих жителей нашей республики есть белорусские корни.

В Карелии национально-культурная автономии белорусов активно занимается популяризацией белорусской культуры, помогает установлению связей между карельским и белорусским бизнесом.

Элиссан Шандалович обсудил со Светланой Барташевич вопросы, которые сейчас могли бы быть наиболее интересны обеим республикам. В частности, говорили о сотрудничестве карельских и белорусских производителей в контексте импортозамещения, возможности организации в Беларуси отдыха для карельских детей, а также постковидной реабилитации. Светлана Евгеньевна поддержала такую заинтересованность, сообщив, что по поводу организации отдыха уже есть предложение от Брестской области.

Постараемся проработать вопросы на месте,

- отметил спикер карельского парламента.



В свою очередь председатель культурной автономии обратила внимание на необходимость усилить межкультурный обмен между Карелией и Беларусью. Элиссан Шандалович полностью поддержал предложение, подчеркнув, что крепкие связи между странами – это не только экономические интересы, это еще и простые человеческие отношения, основанные на взаимном уважении, прочных узах славянских традиций, общем героическом прошлом.

Обязательно встретимся со Светланой Евгеньевной еще раз по итогам форума,

- подытожил Элиссан Шандалович.