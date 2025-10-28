Шандалович: в парламенте будет серьезное обсуждение бюджета Карелии

Проект главного финансового документа и приоритетные направления бюджетной политики участникам заседания представил Министр финансов республики Александр Климочкин. Предусматривается, что в следующем году доходы бюджета составят 78 млрд 23 млн рублей, расходы – 77 млрд 645 млн рублей, профицит – 586 млн рублей.



По словам Председателя Законодательного Собрания Карелии, в непростой экономической ситуации удалось подготовить региональный проект бюджета, который сбалансирован, имеет четкие приоритеты, обеспечивает социальные гарантии для жителей и в то же время сохраняет направленность развития.

Основная задача в условиях ограниченных ресурсов – это, безусловно, сконцентрироваться на решении самых насущных проблем. И нужен не только ответственный подход к расходованию средств, что, безусловно, очень важно, но и возможность изыскать резервы для увеличения доходной части регионального бюджета. Этим мы постоянно вместе занимаемся»,

— сказал Элиссан Шандалович.

Председатель Законодательного Собрания отметил работу, которую проводит Правительство Карелии и лично Глава республики Артур Парфенчиков по привлечению в регион федеральных средств.



Одним из итогов недавней встречи руководителя республики с Министром финансов России, как было отмечено на заседании, стало выделение Карелии льготного бюджетного кредита в объеме 6,5 млрд рублей в следующем году.



Председатель Законодательного Собрания также обратил внимание, что важной задачей является поддержка муниципальных образований, особенно с учетом создания муниципальных округов. Это должна быть не только финансовая, но и консультационная поддержка, и помощь в расстановке приоритетов при формировании местных бюджетов.



Проект бюджета предусматривает индексацию на 4% дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности местных бюджетов, на 10% – дотации на сбалансированность. С 2026 года предлагается увеличить в 3 раза (или до 30 млн рублей) объем трансфертов на стимулирование органов местного самоуправления за достижение прироста налоговых доходов. Установление с следующего года единых нормативов отчислений по упрощённой системе налогообложения позволит дополнительно получить местным бюджетам более 380 млн рублей.

До 1 ноября проект регионального бюджета должен быть внесен в Законодательное Собрание республики.

Нам предстоит большая работа с Правительством Республики Карелия, подготовка поправок ко второму чтению. Они должны быть очень точными, выверенными, направленными на развитие республики и поддержку отраслей экономики. В Законодательном Собрании, как всегда, пройдет серьезная работа над главным финансовым документом, его детальное обсуждение»,

— подчеркнул Элиссан Шандалович.



Публичные слушания по проекту бюджета республики на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов назначены на 11 ноября.