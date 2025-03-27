Шандалович отметил динамику развития Медвежьегорского района

Сегодня состоялось отчетное заседание Совета Медвежьегорского муниципального района, на котором были подведены итоги работы в 2024 году и определены задачи на 2025 год.



Участие в заседании принял Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович.



С докладами выступили глава районного Совета Виктор Степаненко и руководитель администрации Медвежьегорского района Людмила Журавлева.



Спикер парламента отметил положительную динамику в развитии района: рост собственных доходов, инвестиции и др.

«Серьезная поддержка была оказана и республиканским бюджетом. Она составила 910 миллионов рублей, которые были направлены на решение различных важных вопросов»,

- сказал Элиссан Шандалович.



По словам парламентария, в марте Законодательное Собрание Карелии приняло изменения в региональный бюджет, в том числе часть средств направлена в Медвежьегорский район. Кроме этого, парламентарии предусмотрели на реализацию в республике 150 млн рублей на программы инициативного бюджетирования - ППМИ и ТОС.





Элиссан Шандалович отметил, что в этом году в регионе впервые запускается программа школьного инициативного бюджетирования, которая в том числе позволит начать работу по перезапуску и обновлению школьных музеев. Общий объем финансирования программы составляет 5 млн рублей.



Председатель Законодательного Собрания также акцентировал внимание на изменениях в законодательстве о межбюджетных отношениях. Они предусматривают увеличение отчислений в местные бюджеты от налога по УСН и устанавливают единые нормативы по типам муниципальных образований. Для муниципальных округов норматив, к примеру, составит 15%.



В преддверии 80-летия Великой Победы, по словам спикера парламента, важно не только привести в достойный вид памятные места, но и на высоком уровне провести патриотические мероприятия. Особенно это касается школ, колледжей и других учебных заведений.



Элиссан Шандалович поблагодарил всех жителей района, представителей депутатского корпуса и органов местного самоуправления за большой труд на благо Медвежьегорского района.

Фото: ЗС РК