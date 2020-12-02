Шаланда, построенная в Петрозаводске, принята в эксплуатацию

ФГУП «Росморпорт» и АО «Онежский судостроительный завод» подписали акт приема-передачи самоходной грунтоотвозной шаланды проекта НВ600 «Морская», построенной карельским предприятием по заказу агентства, сообщает Медиа-группа «ПортНьюс».



Новое судно принято в состав Таманского управления Азово-Черноморского бассейнового филиала (АЧБФ) ФГУП «Росморпорт». Порт приписки – Новороссийск.

После ввода в эксплуатацию шаланда «Морская» будет направлена для работы в составе земкараванов на объектах АЧБФ.

Техническая приемка шаланды после завершения ходовых испытаний судна состоялась в ноябре. Во время испытаний комиссия проверила рабочее состояние оборудования, основные эксплуатационные характеристики, функционирование средств автоматизации, навигации и связи.

«Судно показало полную готовность к работе и хорошие характеристики»,

- отмечается в сообщении.

Шаланда спущена на воду на АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» 7 августа 2020 года. «Петрозаводск говорит» писал об этом событии.



Договор на проектирование и строительство двух грунтоотвозных барж с объемом трюма 600 куб. м («Морская» и «Смелая») между ФГУП «Росморпорт» и АО «Онежский судостроительный завод» был подписан в октябре 2018 года, работы начаты 15 октября 2018 года. Проект на серию судов разработан ЗАО «Спецсудопроект». Строительство велось под наблюдением и в соответствии с требованиями Российского морского регистра судоходства.

Завод к настоящему времени построил два однотипных судна с объемом трюма 600 куб. м – шаланда «Трудовая» передана заказчику 27 ноября 2018 года в порту Темрюк, шаланда «Сильная» передана заказчику 11 декабря 2018 в порту Махачкала. Третье судно – шаланда «Рабочая» (порт приписки – Санкт-Петербург) с объемом трюма 900 куб. м передана заказчику 20 июня 2019 года.

АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» планирует до конца этого года сдать заказчику и шаланду «Смелая», на которой в настоящее время ведутся пусконаладочные работы механизмов и оборудования. После приемки судно будет направлено для работы в Махачкалинский филиал ФГУП «Росморпорт».

При строительстве судов в максимальной степени использовалось оборудование российского производства, а также стран Таможенного союза.

Основные размерения и характеристики судна: длина наибольшая - 56,10 м; ширина наибольшая - 11,2 м; высота борта на мидель-шпангоуте – 4,0 м, осадка по грузовую марку – 3,04 м; объем грузового трюма – 600 куб. м; полное водоизмещение – 1690 тонн; дедвейт - 1102 тонны, скорость хода - 8,2 узла; мощность главных двигателей - 2х470 кВт; экипаж – 3 чел.; автономность по запасам воды, провизии – 5 суток.

Фото с сайта portnews.ru