Сгоревший дом в Беломорске не был расселен

Текст и фото: Антонина Кябелева

В новости о пожаре в Беломорске на улице Рабочей, который уничтожил двухэтажный деревянный дом, была одна принципиальная неточность. Ранее сообщалось, что до пожара дом был расселен. Как выяснилось, это неправда, хоть в доме на момент пожара никто и не жил.

Несмотря на то, что дом попал в действующую программу расселения аварийного жилья, он не был полностью расселен. В редакцию обратиился собственник одной из квартир сгоревшего дома.

Мужчина, который просил не называть его имени, рассказал, что он и его сестра являются собственниками квартиры в сгоревшем доме. Мужчина проживает в Петрозаводске и согласился при расселении получить не квартиру, а денежную компенсацию. Осталось только до конца оформить документы. По его словам, дом был признан аварийным в 2016 году. Сейчас он волнуется, что пожар затормозит процесс оформления денежной компенсации.

У Виктории, которая ухаживает за бабушкой, ситуация и вовсе критическая. Виктория рассказала, что когда умер отец, она приехала в Беломорск из Архангельской области, чтобы ухаживать за бабушкой, которой сейчас 86 лет. Виктория увидела, в каких кошмарных условиях живет ее родственница.

«В доме было невозможно жить. Очень холодно, сплошная антисанитария, бегали крысы, воду приходилось набирать в колонке, никаких жилищных услуг, кроме электричества, в доме не было»,

- рассказала Виктория.

По ее словам, бабушка самостоятельно за собой ухаживать не может. Внучка была вынуждена снять квартиру. Она является официальным опекуном бабушки.

Так как квартира в сгоревшем доме находилась в муниципальной собственности, пожилая женщина может рассчитывать только на предоставление другого жилья. В апреле 2022 года в Беломорске обещали начать строительство нового дома, где должны предоставить квартиры гражданам из аварийных домов. В том числе и из сгоревшего дома. По информации Виктории, в сгоревшем доме было немало квартир, которые не успели расселить.

Она рассказала, что после пожара побывала в Беломорской администрации, где ей сказали, что регистрация останется по адресу сгоревшего дома. По ее словам, никакого другого жилья взамен сгоревшего ее бабушке не предоставили.

«Моя бабушка осталась совсем без жилья. Я не знаю, чтобы она делала, если бы не было меня»,

- заметила Виктория.

Моя собеседница сообщила, что последняя семья выехала из сгоревшего дома буквально перед Новым годом, так как им была предоставлена другая квартира. По ее словам, одна из соседок согласилась переехать в однокомнатную квартиру, вместо положенной по закону двухкомнатной. На подобный вариант Виктория не согласилась. Она вспомнила, что один из жильцов злополучного дома недавно пережил инсульт и проживает у родственников.

Мы попытались узнать, сколько же человек оказались в критической ситуации. Нам удалось дозвониться до заместителя главы администрации Беломорского района Ольги Александровой. Она подтвердила, что, действительно, дом не был окончательно расселен, но в последнее время там никто не жил. По ее словам, некоторые собственники аварийного жилья уже получили денежную компенсацию в прошлом году. Для тех собственников, кто не подавал заявление на предоставление квартиры в новом доме, пожар не является препятствием в получении денежной компенсации.

Гражданам, кто был зарегистрирован в муниципальных квартирах сгоревшей «деревяшки», придется ждать до начала 2023 года, когда должен быть сдан новый дом. Ольга Александрова отметила, что гражданам сгоревшего дома можно подать заявление на предоставление денежной помощи. По ее словам, в крайних случаях тем, кому действительно негде жить, администрация может предоставить временное жилье, но тоже в неблагоустроенных домах и, возможно, в окраинных районах Беломорска. Она сказала, что готова принять граждан из сгоревшего дома и помочь в решении их проблем.