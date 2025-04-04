Северный ветер и снег обещают жителям Карелии завтра

В субботу в Петрозаводске облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ветер северный, умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью -3, -5, днем -1,+1, рассказали в гидрометцентре. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный, ночью местами порывы до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3, -8, на севере местами до -14, днем -4, +1.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Медвежьегорске ночью -9, днем 0;

В Кондопоге ночью -6, днем 0;

В Олонце ночью -7, днем +1;

В Пудоже ночью -10, днем +1;

В Сегеже ночью -9, днем -1;

В Сортавале ночью -6, днем +2;

В Суоярви ночью -8, днем +1.