Сегодня в Карелии ветрено и прохладно

В Петрозаводске облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, снега. Ветер северо-западный, северный, умеренный с порывами до сильного. Температура воздуха +3, +5, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями, небольшие, утром и днем местами умеренные осадки, в виде дождя, переходящего в мокрый снег, снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный, порывы до 15-20 метров в секунду, на северо-востоке до 24 метров в секунду. Температура воздуха днем +1, +6.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Сегеже днем +3;

В Кондопоге, Пудоже, Суоярви днем +5;

В Медвежьегорске днем +4;

В Олонце, Сортавале днем +6.