Сеть «Магнит» ввела обязательный масочный режим

Со вторника, 23 августа, в магазинах «Магнит» ввели масочный режим. Это касается всех торговых точек сети, в том числе и работающих в Карелии, сообщили в пресс-службе ритейлера.

Маски носить обязаны пока что сотрудники магазинов в 67 регионах, где присутствует «Магнит». Также это требование распространяется на работников распределительных центров, их у сети 45.

Решение приняли из-за роста заболеваемости коронавирусом в России. Посетителей магазинов оно пока не касается. // Фото: Яндекс.Карты