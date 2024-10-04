Серию субботников в рамках новой акции проведет мэрия Петрозаводска
В рамках акции «Город берегу», которая стартует 7 октября, в Петрозаводске проведут субботники. Мэр Инна Колыхматова пригласила петрозаводчан принять участие в уборке опавшей листвы в парках, скверах, на территориях учреждений и предприятий, а также во дворах.
Акция продлится до конца месяца. Для того чтобы присоединиться, необходимо предварительно записаться по телефонам управления благоустройства и экологии:713566 и 713590. Участникам предоставят грабли, а вывоз собранной листвы организуют.
Перечень общественных зон для уборки:
- Парк Ямка (Центральный район)
- Губернаторский сад (Центральный район)
- Левашовский бульвар (три части, Центральный район)
- Александровский сквер (Центральный район)
- Зарецкий парк (Центральный район)
- Аллея 300-летия Петрозаводска (Центральный район)
- Парк 50-летия Пионерской организации (Центральный район)
- Бульвар Победы (Октябрьский район)
- Сквер Анны Лисицыной (Октябрьский район)
- Сквер Молчанова (Первомайский район)
- Сортавальский бульвар (Кукковка)
- Сквер Искра (Перевалка)
- Паровозный сквер (Перевалка)
- Голиковский парк (Голиковка)
- Машезерский сквер (Голиковка)
Также приветствуется участие управляющих компаний в уборке своих придомовых территорий, отметила Колыхматова. // фото: администрация Петрозаводска