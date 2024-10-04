Серию субботников в рамках новой акции проведет мэрия Петрозаводска

В рамках акции «Город берегу», которая стартует 7 октября, в Петрозаводске проведут субботники. Мэр Инна Колыхматова пригласила петрозаводчан принять участие в уборке опавшей листвы в парках, скверах, на территориях учреждений и предприятий, а также во дворах.

Акция продлится до конца месяца. Для того чтобы присоединиться, необходимо предварительно записаться по телефонам управления благоустройства и экологии:713566 и 713590. Участникам предоставят грабли, а вывоз собранной листвы организуют.

Перечень общественных зон для уборки:

- Парк Ямка (Центральный район)

- Губернаторский сад (Центральный район)

- Левашовский бульвар (три части, Центральный район)

- Александровский сквер (Центральный район)

- Зарецкий парк (Центральный район)

- Аллея 300-летия Петрозаводска (Центральный район)

- Парк 50-летия Пионерской организации (Центральный район)

- Бульвар Победы (Октябрьский район)

- Сквер Анны Лисицыной (Октябрьский район)

- Сквер Молчанова (Первомайский район)

- Сортавальский бульвар (Кукковка)

- Сквер Искра (Перевалка)

- Паровозный сквер (Перевалка)

- Голиковский парк (Голиковка)

- Машезерский сквер (Голиковка)

Также приветствуется участие управляющих компаний в уборке своих придомовых территорий, отметила Колыхматова. // фото: администрация Петрозаводска