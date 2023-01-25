Серийный вор из магазинов пытался откупиться от полицейского

Мужчину в Олонце обвиняют в совершении пяти преступлений. Он совершал кражи из магазинов в разных городах республики, а когда попался, решил уйти от ответственности.

Как сообщили в СУ СКР по региону, 36-летнему злоумышленнику инкриминируют кражи, покушение на кражу и дачу крупной взятки должностному лицу.

Тайные хищения он совершал в октябре прошлого года, переезжая из города в город. Однажды его действия заметил администратор торговой точки, воришку задержали.

Желая избежать уголовной ответственности, мужчина передал сотруднику полиции 300 тысяч рублей. Но представитель власти доложил об этом начальству. После передачи денег взяточника задержали и заключили под стражу. Уголовное дело уже передали в суд. // фото: freepik.com