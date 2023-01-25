Мужчина в Петрозаводске пришел в гости и погиб от удара ножом в грудь

Труп мужчины с ножевым ранением обнаружили в квартире одного из домов в Петрозаводске в январе. Подозреваемого в убийстве нашли и задержали довольно быстро, сообщили в СУ СКР по региону.

Следователи выяснили, что погибший пришел к приятелю в гости, мужчины вместе выпивали. Они поссорились, хозяин решил убить гостя. Ранее он уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

Злоумышленник ударил знакомого в грудь ножом, тот скончался на месте. Возбудили уголовное дело, подозреваемого заключили под стражу. // фото: СУ СКР по региону