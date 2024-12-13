Серийного вора магазинных товаров поймали в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска поступило несколько заявлений о кражах из магазина, расположенного в Октябрьском районе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 39-летний местный житель. Он признался, что действовал по одной схеме. Набирал в магазине полную корзину продуктов и уходил, не заплатив. Каждый раз ущерб достигал 5500 рублей. Всего зарегистрировано четыре эпизода.

По факту краж возбуждены уголовные дела. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. // Фото: freepik.com / rawpixel