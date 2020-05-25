25 мая 2020, 19:38
Серьезный пожар полыхал сегодня днем в Карелии
В Олонце два десятка пожарных тушили горящие хозяйственные постройки, спасая соседние жилые дома
Сегодня в 14:33 в Олонце вспыхнул пожар на улице Майской - загорелись хозяйственные постройки. Об этом сообщает ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району».
На место происшествия привлекались 3 единицы техники и 20 человек личного состава пожарных частей Олонца и поселка Ильинский.
К 17:00 пожар был ликвидирован. Специалистам удалось спасти три жилых дома, расположенных неподалеку.