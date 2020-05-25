Серьезный пожар полыхал сегодня днем в Карелии

Сегодня в 14:33 в Олонце вспыхнул пожар на улице Майской - загорелись хозяйственные постройки. Об этом сообщает ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району».

На место происшествия привлекались 3 единицы техники и 20 человек личного состава пожарных частей Олонца и поселка Ильинский.

К 17:00 пожар был ликвидирован. Специалистам удалось спасти три жилых дома, расположенных неподалеку.