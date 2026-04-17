17 апреля 2026, 10:13
Происшествия

Серьезный пожар полыхал ночью в районе Петрозаводска

Пожарные карельской столицы боролись с огнем на Перевалке
В четверг, 16 апреля, в 23:38 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре на Перевалке в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

По данным ведомства, горело неэксплуатируемое строение на улице Олонецкой. По тревоге были подняты девять специалистов, они выдвинулись на место инцидента на двух единицах техники. В результате пожара горевшая конструкция была значительно повреждена. Причина возгорания устанавливается.

Ранее сообщалось о том, что в Пудоже полыхала сухая трава за кладбищем.

