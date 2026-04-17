Дезертир убил конвоира после задержания в Петрозаводске

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащего, подозреваемого в убийстве. Об этом сообщает Следственный комитет России.

По данным СК, вечером 15 апреля в Петрозаводске был задержан дезертир, ранее самовольно покинувший расположение воинской части. При конвоировании рядового в расположение воинской части вечером 16 апреля в Петербурге дезертир отвлек внимание конвоиров, после чего нанес одному из них - военнослужащему той же части - несколько ударов ножом. От полученных ранений потерпевший умер, а солдат вновь бежал. Однако вскоре его задержали.

Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

