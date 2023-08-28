Сентябрь встретит жителей Карелии летним теплом

Последние августовские дни радуют жителей Карелии. Светит солнце, минимум осадков, днем довольно тепло, хотя в некоторых районах уже и были зафиксированы первые заморозки.

По прогнозу карельских синоптиков, в большинстве районов Карелии Скандинавский антициклон в ближайшие дни сохранит преимущественно сухую солнечную погоду.

29 августа на территорию республики начнут прорываться облачные поля атмосферных фронтов, местами пройдут ливни. Температура воздуха при этом будет в пределах нормы, а в последние дни лета может на несколько градусов превысить климатическую норму. Днем воздух может прогреться до плюс 18, плюс 23 градусов. Предварительно, летняя погода задержится в Карелии и первые дни сентября. // фото «Петрозаводск говорит»