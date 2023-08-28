Довольно тепло и безветренно будет сегодня в Карелии

Облачно с прояснениями будет сегодня в Карелии. Преимущественно без осадков, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер слабый, восточных направлений. Воздух днем прогреется до +14, +19 градусов.

В Петрозаводске тоже переменная облачность со слабым ветром восточных направлений. Осадков преимущественно не будет. Температура днем составит +14, +16 градусов. // фото: «Петрозаводск говорит»