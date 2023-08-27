Ветер слабый и пока еще тепло – прогноз погоды на понедельник

Облачно с прояснениями будет 28 августа в Карелии. Преимущественно без осадков, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер ожидается слабый, восточных направлений. Ночью воздух довольно холодный он прогреется только до +4, +9 градусов, днем будет +14, +19 градусов.

В Петрозаводске тоже переменная облачность со слабым ветром восточных направлений. Осадков преимущественно не будет. Температура ночью составит +6, +8 градусов, днем +14, +16 градусов. // фото: «Петрозаводск говорит»