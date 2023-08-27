27 августа 2023, 08:30
Комфортная летняя погода ожидается сегодня в Карелии
Прогноз синоптиков на воскресенье – ветер слабый, но холодный
Облачно с прояснениями будет сегодня в Карелии. Преимущественно без осадков, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер северный и северо-западный слабый. Температура воздуха днем составит +16, +21 градус.
В Петрозаводске тоже переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер северо-западный и северный слабый. Температура воздуха днем будет +18,+20 градусов. // фото: «Петрозаводск говорит»