Погода в Карелии 27 августа будет комфортной

Облачно с прояснениями будет 27 августа в республике. Преимущественно без осадков, сообщили в Гидрометцентре Карелии.

Ветер северный и северо-западный слабый. Температура воздуха ночью составит +4, +9 градусов, днем будет +16, +21 градус.

В Петрозаводске тоже переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер северо-западный и северный слабый. Температура ночью +7, +9 градусов, днем +18, +20 градусов. // фото: «Петрозаводск говорит»