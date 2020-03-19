Съемки популярного сериала перенесли из-за коронавируса

Съемки культового ситкома «Друзья» отложили из-за пандемии коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Variety. Издание сообщило, что съемки должны были начаться на следующей неделе, однако теперь они отложены до мая.

В прошлом году сериалу «Друзья» исполнилось 25 лет. С большим успехом сериал демонстрировался в различных странах мира, в том числе и в России. Главные роли в популярном ситкоме исполнили Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер.

Ранее съемки боевика «Матрица 4» приостановили из-за пандемии коронавируса. Очередная часть культового боевика должна выйти на телеэкраны в 2021 году.