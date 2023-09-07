Семилетняя девочка после купания в Черном море впала в кому и умерла

Семилетняя девочка из Екатеринбурга отдыхала с родителями в Лазаревском Краснодарского края.

Девочке стало плохо после купания в Черном море в середине августа, сообщает портал E1. В реанимацию она попала с ротавирусом, состояние ухудшалось, из-за этого ребенка не могли транспортировать в Москву.

Ребенок долгое время находился в коме, врачи оказались бессильны. Девочка скончалась. // фото «Петрозаводск говорит»