Опасный маневр привел к дорожной аварии в Петрозаводске

В среду в 17:55 в Петрозаводске на пересечении улицы Мерецкова и набережной Ла-Рошель произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камер наблюдения компаний Sampo.ru и CityLink.

На кадрах видно, как легковой автомобиль совершил опасный маневр и при повороте врезался в другую машину, пытаясь избежать столкновения с грузовиком.

В результате столкновения транспортные средства получили повреждения. Движение на перекрестке оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео CityLink, ролик опубликован в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии»