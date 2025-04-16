16 апреля 2025, 11:10
Семилетнего ребенка увезли в больницу с места ДТП под Петрозаводском
Школьник неожиданно оказался на проезжей части и пострадал в аварии в Прионежском районе
фото пресс-службы Госавтоинспекции Карелии
Школьник травмирован в прионежском поселке Мелиоративный. Авария случилась вечером 15 апреля. Подробности приводят сегодня в дорожной полиции.
Около дома №19 на улице Петрозаводская на проезжей части внезапно оказался ребенок, предварительно установили в ГАИ. На семилетнего ребенка наехал автомобиль «Форд Фокус».
Маленький пешеход травмирован. Его увезли в больницу. Обстоятельства случившегося еще устанавливают. © «Петрозаводск говорит»