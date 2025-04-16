Маленький ребенок попал под машину в Петрозаводске

Вечером 15 апреля в Петрозаводске произошло ДТП с участием ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

По данным ведомства, в 19:15 во дворах на улице Ключевой автомобиль Nissan, которым управляла 22-летняя женщина, сбил первоклассника. Отмечается, что школьник выбежал на проезжую часть из-за припаркованных машин.

В результате происшествия мальчик получил травмы. Ему было назначено лечение. Обстоятельства аварии устанавливают специалисты. © «Петрозаводск говорит»