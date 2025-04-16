16 апреля 2025, 11:03
Маленький ребенок попал под машину в Петрозаводске
На Ключевой легковой автомобиль сбил первоклассника
Фото ГАИ
Вечером 15 апреля в Петрозаводске произошло ДТП с участием ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.
По данным ведомства, в 19:15 во дворах на улице Ключевой автомобиль Nissan, которым управляла 22-летняя женщина, сбил первоклассника. Отмечается, что школьник выбежал на проезжую часть из-за припаркованных машин.
В результате происшествия мальчик получил травмы. Ему было назначено лечение. Обстоятельства аварии устанавливают специалисты. © «Петрозаводск говорит»