16 апреля 2025, 11:03
Происшествия

Маленький ребенок попал под машину в Петрозаводске

На Ключевой легковой автомобиль сбил первоклассника
Фото ГАИ

Вечером 15 апреля в Петрозаводске произошло ДТП с участием ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

По данным ведомства, в 19:15 во дворах на улице Ключевой автомобиль Nissan, которым управляла 22-летняя женщина, сбил первоклассника. Отмечается, что школьник выбежал на проезжую часть из-за припаркованных машин.

В результате происшествия мальчик получил травмы. Ему было назначено лечение. Обстоятельства аварии устанавливают специалисты. © «Петрозаводск говорит»

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Петрозаводск
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