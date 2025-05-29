Семьи из Карелии могут принять участие в конкурсе «Это у нас семейное»

27 мая 2025 года на заседании Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей», председателем которого является Президент России Владимир Путин, объявили о старте второго сезона конкурса «Это у нас семейное». В первом сезоне участие в конкурсе приняли почти 600 тысяч россиян, из них – более двух тысяч человек из Республики Карелия.

Во время разговора с семьей победителей проекта Крючковых глава государства отметил положительный эффект конкурса «Это у нас семейное».

«Вся социальная политика государства должна строиться вокруг семьи и вокруг ее интересов. Но когда проходит мероприятие подобного рода – это что такое? <...> Это то, что делает семью, и большую семью, модной. Все это вместе укладывается в те усилия государства, которые предпринимаются на протяжении всего последующего времени. И мы планируем эту политику продолжать. <...> Конкурсы подобного рода оживляют все, что мы делаем, придают всей этой политике в известной степени эмоциональный положительный заряд,

– сообщил глава государства.

В прошлом сезоне в конкурсе «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» приняли участие более двух тысяч жителей Карелии, это 463 семьи. Одна из них – семья Толошиновых из Петрозаводска – стала финалистом.

Регистрация семей на конкурс открыта на сайте этосемейное.рф до 27 июля. К участию приглашаются команды в составе не менее четырех человек в трех и более поколениях (дети, родители или законные представители, бабушки-дедушки и другие родственники). В семейной команде обязательно должен быть участник от 5 до 17 лет включительно на момент окончания этапа регистрации.

Победителям конкурса вручат 60 сертификатов на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Финалисты отправятся в семейные путешествия по России.

Фото: https://gov.karelia.ru/