Семейные истории из Музыкального театра: хормейстеры Смолины спелись

Телеканал «Ника плюс» продолжает проект, в котором рассказывает о семейных парах, работающих в Музыкальном театре Карелии. Сегодня наши герои - хормейстеры Юлия и Андрей Смолины. На сцене Большого театра республики они спелись окончательно.

«Нам в Карелии очень хорошо! После музыкального колледжа из республики Коми мы приехали сюда в консерваторию поступать, получили работу в Музыкальном театре, и ни разу об этом не пожалели. Здесь очень хорошо!»,

- поделились Юлия и Андрей Смолины в интервью.

История любви хормейстеров Музыкального театра Карелии началась 8 марта 2008 года в Коми, где они учились в музыкальном колледже. Как признается Юлия, женский день в тот год удался как никогда. С тех пор эта пара не расставалась. Андрей учился на год старше, поэтому первый поступал в Петрозаводскую консерваторию, затем приехала Юлия. Первым он пришел работать в Музыкальный театр, следом за ним пригласили Юлию. Вот так всегда и везде вместе.

Говорят, что два артиста в семье - это очень удобно. Они помогают друг другу, поддерживают, понимают, когда на какие-то домашние дела не хватает времени.

Супруги Смолины воспитывают дочь Варвару, которая в отличие от них не тонет в музыке, а занимается рисованием и плаванием. Но их это совершенно не расстраивает, они за любое искусство, лишь бы оно было в радость.

Вместе они не только живут и работают, но и исполняют мечты друг друга. У Юлии и Вари появилась собака, о которой давно мечтали, а Андрей может каждую свободную минуту от музыки проводить на рыбалке.