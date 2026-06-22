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22 июня 2026
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Происшествия

Семь землетрясений произошло у берегов Севастополя

В Черном море за утро произошло семь землетрясений, два из них были ощутимыми
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Фото: Петрозаводск говорит

Утром сегодня, 22 июня, в Черном море произошло семь землетрясений, два из которых сопровождались афтершоками и форшоками. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев со ссылкой на данные Крымской сейсмической сети, пишет «КоммерсантЪ.

Как отмечает источник, в 06:14 мск в 26 километрах от Севастополя произошло землетрясение магнитудой 3,7. В 30 километрах от города с 6:00 до 09:00 мск зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4. 

Предварительно, никто не пострадал, объекты в городе не повреждены. Губернатор добавил, что угроза повторных толчков сохраняется. 

 

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