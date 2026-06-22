Выезд на встречку привел к лобовому столкновению на трассе в Карелии

Стало известно, как произошло жесткое ДТП на трассе «Кола» в Прионежском районе

Фото: Госавтоинспекция Карелии

Подробности дорожного происшествия, когда в один из минувших выходных разбились два легковых автомобиля, рассказали в Госавтоинспекции.

В субботу, 20 июня, в 15:10 на 409 километре автодороги «Кола» в Прионежском районе водитель автомобиля Volkswagen Golf, житель Пряжинского района 2000 года рождения, при совершении обгона не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу. Там его машина столкнулась с автомобилем Jetour Dashing.

В результате ДТП травмы получила пассажирка Jetour - жительница Петрозаводска 1989 года рождения.

Напомним, машины получили серьезные механические повреждения.