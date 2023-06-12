12 июня 2023, 15:02
Сэм нашелся, собаку искали после смертельной аварии в Карелии
Хозяева джек-рассел-терьера погибли в ДТП в Беломорском районе, пес выжил, но убежал
Джек-рассел-терьер по кличке Сэм, выживший в аварии, нашелся в Беломорском районе. Напомним, на трассе «Кола» 1 июня произошло ДТП, в котором погибли хозяева собаки. Пес в испуге убежал, его начали искать, родные верили в чудо. Оно произошло. Об этом в соцсети написала Настя Орлова.
Поздним вечером 11 июня родным позвонили и сообщили, что пес пришел в поселок Пушной. Он ранен, рычал и был напуган. Собаку накормили и приютили, за ним уже выехали.
На севере Карелии 1 июня столкнулись автомобили «Ситроен» и «Форд», три человека из «Форда», включая ребенка, погибли, двое в больнице. // фото с VK-страницы Насти Орловой