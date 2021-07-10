Секс-вечеринка в Санкт-Петербурге закончилась несколькими смертями

Секс-вечеринка в квартире во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга закончилась гибелью нескольких участников. О случившемся сообщила «Фонтанка».

По предварительной информации, двое мужчин устроили на съемной квартиру свинг-вечеринку 9 июля. Пригласили подругу и еще одного мужчину. По словам последнего, кроме алкоголя были еще и запрещенные вещества. Некоторым стало плохо. Мужчина не рискнул пробовать запрещенные вещества, так как до этого делал прививку.

Около двух часов ночи к многоквартирному дому, где проходила вечеринка, приехала полиция и скорая. В больницу в тяжелом состоянии увезли 26-летнего мужчину. Внутри лежали тела девушки и молодого человека. По предварительной информации, причиной их гибели стала передозировка наркотиками. Проводится проверка. (фото Наталья Селиверстова, ria.ru)