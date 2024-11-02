Секреты, как сохранить прическу под шапкой, раскрыли россиянкам

Одним из способов сохранить прическу под шапкой в холода – зачесать уложенные волосы на другой пробор. По мнению стилиста Лилии Левиной, волосы легко вернуть потом в исходное положение и это не навредит объему.

Можно воспользоваться пудрой для волос или сухим шампунем. Нанести их следует на прикорневую зону и слегка втереть в кожу, сообщает «Москва 24». Получится каркас, который и поможет сохранить объем – достаточно потрясти волосы и все готово.

Еще один способ, но весьма травматичный – укладка щипцами гофре. Ими проходят по прикорневой зоне. Но следует вымыть голову, хорошо высушить волосы и работать щипцами очень быстро, не нагревая выше 200 градусов.

Как вариант, можно прибегнуть к салонной процедуре перманентного прикорневого объема. Прическа гарантирована на долгое время – от трех месяцев до полугода. // фото unsplash.com/ Tim Mossholder