21 октября 2024, 20:42
Назван один из самых горячих предметов гардероба осени
Александр Рогов предложил обратить внимание на пальто-дубленку с мехом
Пальто-дубленка с мехом вошли в моду этой осени.
По мнению стилиста Александра Рогова, бохо-стиль сейчас переживает второе дыхание. Он предложил вдохновиться стилем одной из героинь фильма 2000 года «Почти знаменит», где девушка носит пальто-дубленку с мехом, пишет «Лента.ру».
Один из самых горячих предметов гардероба этой осени можно сочетать с джинсами, мужскими брюками, трениками и мягким обтягивающим трикотажем.
Ранее стилист перечислила вещи для модного образа. Россиянам посоветовали выбирать черные сапоги, кожаную или стеганую куртку. // фото unsplash.com/ Amanda Vick