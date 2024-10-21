Назван один из самых горячих предметов гардероба осени

Пальто-дубленка с мехом вошли в моду этой осени.

По мнению стилиста Александра Рогова, бохо-стиль сейчас переживает второе дыхание. Он предложил вдохновиться стилем одной из героинь фильма 2000 года «Почти знаменит», где девушка носит пальто-дубленку с мехом, пишет «Лента.ру».

Один из самых горячих предметов гардероба этой осени можно сочетать с джинсами, мужскими брюками, трениками и мягким обтягивающим трикотажем.

Ранее стилист перечислила вещи для модного образа. Россиянам посоветовали выбирать черные сапоги, кожаную или стеганую куртку. // фото unsplash.com/ Amanda Vick