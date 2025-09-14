Сегодня завершающий день голосования на муниципальных выборах

Сегодня, 14 сентября, завершается трёхдневное голосование на муниципальных выборах в Республике Карелия. До 20:00 избиратели могут проголосовать за формирование органов местного самоуправления в своих районах и округах.

Общая явка избирателей по состоянию на 20.00 13 сентября составила 17,53 % с учетом ДЭГ.

На протяжении пятницы и субботы на участки приходили семьи с детьми, пожилые пары, молодые люди — все те, для кого участие в выборах стало осознанным гражданским ритуалом. Особое оживление царит в четырёх новых муниципальных округах — Кемском, Лахденпохском, Медвежьегорском и Муезерском. Здесь впервые формируются советы первого созыва, и каждый голос имеет особый вес.

Также выборы проходят в ряде населенных пунктов 7 муниципальных районов: Калевальского, Кондопожского, Лоухского, Олонецкого, Прионежского, Пряжинского и Пудожского.

Для тех, кто не может прийти на участок, организовано голосование на дому. Члены избирательных комиссий с переносными ящиками для голосования посещают больных, пожилых, людей с инвалидностью. Их встречают с особой теплотой — для многих это не просто формальность, а возможность почувствовать свою включённость в общее дело. Заявки на голосование на дому принимаются участковыми избирательными комиссиями до 14:00 в письменной форме или по телефону.

Избиратели, заранее подавшие заявления на дистанционное электронное голосование, могут проголосовать через портал https://vybory.gov.ru/. Система доступна сегодня до 20:00.