Сегодня – Всемирный день памяти жертв ДТП

Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 26 октября 2005 года, ежегодно в России, как и во многих странах мира, в третье воскресенье ноября отмечается Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.

По данным ГИБДД за последние пять лет на дорогах республики в результате ДТП погибли более 500 человек (в том числе 16 детей).

С начала 2020 года в дорожных происшествиях погибли 60 человек и 670 получили различные травмы. Каждое шестое ДТП происходит с двумя и более погибшими людьми. Особую горечь от утраты вызывают погибшие в автомобильных катастрофах дети. В этом году дорожные аварии унесли 4 детские жизни (3 пассажира и 1 пешеход), и еще 70 юных участников движения были травмированы.

Каждое десятое ДТП происходит по вине нетрезвых водителей. Так, с начала года, управляя автотранспортом в нетрезвом состоянии, водители совершили 75 происшествий, в которых погибли 5 человек и почти 100 человек получили травмы различной степени тяжести.

В результате выполнения водителем опасного маневра обгона и выезда на полосу встречного движения произошло 21 ДТП, в которых были травмированы более 30 человек, для 6 участников движения травмы оказались смертельными.

Только сегодня портал «Петрозаводск говорит» трижды писал о дорожно-транспортных происшествиях в которых пострадали люди. Страшная авария сегодня произошла под Кондопогой.

Каждая трагическая смерть на дороге, это искалеченные судьбы сотен семей, тысячи безутешно скорбящих родных и близких людей, десятки тысяч не реализованных планов и не сбывшихся надежд.

Памятный день призван обратить внимание общественности и каждого человека в отдельности на важность сохранения особой бдительности на дороге, будь то автолюбители или пешеходы. Дорога — место повышенной опасности, потому здесь необходимо вести себя максимально внимательно, следовать предписаниям безопасности.

Фото из группы ОМВД России по Пряжинскому району